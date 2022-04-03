03.04.2022, 12:45
ФОТО | Носить маски уже не обязательно, но сняли их далеко не все
С сегодняшнего дня в Эстонии отменена обязанность носить защитную маску в общественных внутренних помещениях, потому что мы достигли желтого уровня опасности.
Хотя обязанность и отменена, по-прежнему действует рекомендация носить маску в многолюдных местах. Фотограф Delfi прошелся по Таллинну и увидел, что многие воспринимают рекомендацию серьезно. Видно, что еще не все покупатели магазинов и пассажиры общественного транспорта отказались от маски.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.