ФОТО | Носить маски уже не обязательно, но сняли их далеко не все

Хотя обязанность и отменена, по-прежнему действует рекомендация носить маску в многолюдных местах. Фотограф Delfi прошелся по Таллинну и увидел, что многие воспринимают рекомендацию серьезно. Видно, что еще не все покупатели магазинов и пассажиры общественного транспорта отказались от маски.