В Латвии заявили об остановке поставок российского газа в страны Балтии

Требование России платить за газ в рублях стало четким сигналом для всех участников рынка, что зависимость от российских поставок должна быть снижена, считает Барисс.

”Хотя сомнения в том, что на российские поставки можно положиться, уже были, эти события ясно показывают, что с точки зрения безопасности никакой уверенности больше нет”, — подчеркнул он.

По словам главы Conexus, сейчас поставки газа в страны Балтии идут из Клайпедского терминала сжиженного газа (Литва) и Инчукалнского газохранилища (Латвия).

С апреля действует новый порядок оплаты поставок российского газа — с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли через Газпромбанк. Он был введен указом президента России Владимиром Путиным.

Страны ”Большой семерки” и Евросоюза еще до ведения нового порядка отказались выполнять российские требования об оплате газовых поставок в рублях. 2 апреля Литва первой в ЕС объявила о полном отказе от газа из России.

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