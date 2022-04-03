Экономика
03.04.2022, 11:15

В Латвии заявили об остановке поставок российского газа в страны Балтии

 
Gaasiprojektidesse investeerimine selleks, et inimkonna mõju kliimasüsteemile piirata, on sama mõttekas kui mitte millegi tegemine, kirjutab Henri Holtsmeier
Gaasiprojektidesse investeerimine selleks, et inimkonna mõju kliimasüsteemile piirata, on sama mõttekas kui mitte millegi tegemine, kirjutab Henri Holtsmeier
Foto: Taavi Arus

С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию больше не поступает природный газ из России, сообщил Латвийскому радио председатель правления оператора системы природного газа Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс, передает Meduza.

Требование России платить за газ в рублях стало четким сигналом для всех участников рынка, что зависимость от российских поставок должна быть снижена, считает Барисс.

”Хотя сомнения в том, что на российские поставки можно положиться, уже были, эти события ясно показывают, что с точки зрения безопасности никакой уверенности больше нет”, — подчеркнул он.

По словам главы Conexus, сейчас поставки газа в страны Балтии идут из Клайпедского терминала сжиженного газа (Литва) и Инчукалнского газохранилища (Латвия).

С апреля действует новый порядок оплаты поставок российского газа — с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли через Газпромбанк. Он был введен указом президента России Владимиром Путиным.

Страны ”Большой семерки” и Евросоюза еще до ведения нового порядка отказались выполнять российские требования об оплате газовых поставок в рублях. 2 апреля Литва первой в ЕС объявила о полном отказе от газа из России.

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