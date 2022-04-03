За сутки в Эстонии выявлено 453 случая заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 3 апреля в больнице находятся 289 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 124 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 72, или 58%, не вакцинированы и 52, или 42%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 0,8 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 2,9 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 30 новых историй болезни, из которых в 14 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 15,7 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло двое зараженных коронавирусом, один из которых не был вакцинирован: 86-летняя женщина и 94-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 2 067 результатов теста, из которых 453 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражался в среднем 71 вакцинированный человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 72 невакцинированных человека в день.

За сутки ввели 152 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 11. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 445 557 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,4%.

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