"‎Солдата без ран не бывает": 21-летний финн просыпается от кошмаров, но все равно планирует отправиться добровольцем в Украину

Последнее время сон 21-летнего ”‎Ями” был беспокойным — молодой человек просыпался от кошмаров. Тревога была вызвана решением отправиться воевать добровольцем на стороне Украины.

– Несколько ночей я просыпался в холодном поту и задыхался. Но сейчас я уже принял, что если уж суждено уйти, то суждено. Когда принимаешь такое решение, надо быть готовым думать о смерти.

По соображениям безопасности он попросил не называть свое настоящее имя. Тем более он еще не рассказал о своем намерении родным. Редакция Yle, однако, удостоверилась в его личности и правдивости его слов.

Около двух лет назад юноша закончил срочную службу в армии и поступил туда на контрактную службу. Но в Украину он решил отправиться не только из-за желания воевать или жажды приключений.

– Там идет совершенно политическая война. Если Россия пройдет Украину, она не остановится. Там идет битва за европейскую культуру и ценности.

Мысли о смерти



Украина основала для иностранных добровольцев отдельный батальон, в который можно записаться через украинское посольство в Хельсинки. На отдельном сайте перечислены инструкции для желающих воевать за Украину.

В то же время финский МИД призывает граждан Финляндии незамедлительно покинуть территорию Украины и рекомендует воздержаться от любых поездок в страну. Участие в боевых действиях при этом не считается незаконным, однако за возможные военные преступления придется отвечать и на родине. Оборонительные силы Финляндии подчеркивают, что отправляющиеся в Украину добровольцы не представляют финскую армию и никаких обязательств по отношению к ним финские власти не имеют.

Ями говорит по-русски, но хочет попасть в международный батальон, где говорят в основном на английском. Пока он не знает, где будет дислоцироваться, но вряд ли он сможет сразу попасть на передовую.

– Если судить по моей военной специальности, меня определят куда-то в снабжение.