"Солдата без ран не бывает": 21-летний финн просыпается от кошмаров, но все равно планирует отправиться добровольцем в Украину
Последнее время сон 21-летнего ”Ями” был беспокойным — молодой человек просыпался от кошмаров. Тревога была вызвана решением отправиться воевать добровольцем на стороне Украины.
– Несколько ночей я просыпался в холодном поту и задыхался. Но сейчас я уже принял, что если уж суждено уйти, то суждено. Когда принимаешь такое решение, надо быть готовым думать о смерти.
По соображениям безопасности он попросил не называть свое настоящее имя. Тем более он еще не рассказал о своем намерении родным. Редакция Yle, однако, удостоверилась в его личности и правдивости его слов.
Около двух лет назад юноша закончил срочную службу в армии и поступил туда на контрактную службу. Но в Украину он решил отправиться не только из-за желания воевать или жажды приключений.
– Там идет совершенно политическая война. Если Россия пройдет Украину, она не остановится. Там идет битва за европейскую культуру и ценности.
Мысли о смерти
Украина основала для иностранных добровольцев отдельный батальон, в который можно записаться через украинское посольство в Хельсинки. На отдельном сайте перечислены инструкции для желающих воевать за Украину.
В то же время финский МИД призывает граждан Финляндии незамедлительно покинуть территорию Украины и рекомендует воздержаться от любых поездок в страну. Участие в боевых действиях при этом не считается незаконным, однако за возможные военные преступления придется отвечать и на родине. Оборонительные силы Финляндии подчеркивают, что отправляющиеся в Украину добровольцы не представляют финскую армию и никаких обязательств по отношению к ним финские власти не имеют.
Ями говорит по-русски, но хочет попасть в международный батальон, где говорят в основном на английском. Пока он не знает, где будет дислоцироваться, но вряд ли он сможет сразу попасть на передовую.
– Если судить по моей военной специальности, меня определят куда-то в снабжение.
Это, однако, не исключает возможности опасности для жизни. И это не отпускает мысли молодого человека. Он может также оказаться в ситуации, когда ему придется принять решение о жизни или смерти другого человека — и молодой человек уверен, что будет готов нажать на курок.
– Немного легче принять такое решение, когда следишь за тем, что противник успел наделать: военные преступления, обстрелы гражданских объектов, убийства детей.
Ями считает, что назад в Финляндию вернется другим человеком — если вернется вообще.
– Наверняка будут как минимум душевные раны. Солдата без ран не бывает.
Реакция непредсказуема
Психолог Юхо Мертанен уже много лет занимается обучением тех, кто оказывал гуманитарную помощь в горячих точках, и сам служил наблюдателем за соблюдением прав человека на Ближнем Востоке. По его словам, нахождение в зоне военного конфликта люди воспринимают по-разному.
– Кто-то впадает в ступор, у кого-то условия, при которых необходимо постоянно быть начеку, вызывают некое состояние повышенной возбудимости, когда ты все время видишь вокруг угрозы, даже если их нет. Это отмечается у профессиональных военных, — говорит Мертанен.
По словам специалиста, психологическую нагрузку на добровольцев может добавлять раскаяние за совершенное во время службы. Не стоит также забывать, что даже подготовить себя психологически к вероятности смерти практически невозможно заранее: в зоне боевых действий состояние может быть совершенно не таким, каким ты его продумал дома.
– Важно, чтобы была какая-то поддержка от таких же, как ты сам, или какой-то способ выбросить пар. Без этого есть риск почувствовать себя оторванным ото всех и замкнуться в себе.
”Раз помогли нам, почему нам не помочь другим”
Пока что Ями еще не обратился в украинское посольство. Он ждет последних документов, нужных для подачи заявки.
– Когда они придут, сразу же куплю билеты.
У его друзей реакции были противоречивые. Часть была под впечатлением, часть пыталась отговорить. В конце концов все поняли причины его решения.
– Семье пока я не сказал. Расскажу им в последнюю очередь. Думаю, что подготовка к поездке была бы тяжелее, если бы я им сказал раньше.
Среди друзей Ями есть украинцы и русские. Есть друзья с двумя паспортами: финским и российским. С ними молодой человек пока еще не обсуждал свои планы. Часть украинских друзей вернулась на родину сражаться.
Сохранится ли дружба с русскими, если он отправится воевать против их родной страны?
– Наверняка в какой-то мере, — уверен Ями.
Но почему юноша в начале своей жизни готов добровольно подвергнуть свою жизнь риску за свободу чужой страны? Основной причиной является желание помочь. Если бы молодой человек не отправился воевать, он бы помогал по-другому — либо в Финляндии, либо в гуманитарной миссии в Украине.
– Когда Финляндия сражалась с восточным соседом, тогда из Швеции, стран Балтии и даже из США приехали люди помогать. Раз помогли нам, почему нам не помочь другим?
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