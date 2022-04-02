02.04.2022, 21:01
ФОТО | В Ярвамаа открытым пламенем горит жилой дом
Около восьми часов вечера в субботу в Спасательный центр поступило сообщение о том, что в Мяэкюла, недалеко от Пайде, открытым пламенем горит жилой дом. В момент возгорания жители дома находились на улице, никто не пострадал.
К сожалению, огонь перекинулся и на соседний дом, жители которого сразу же вышли на улицу, сообщил Delfi представитель Западного спасательного центра.
Чуть меньше чем через час после получения сообщения, в 20:22, спасатели и пожарные взяли огонь под контроль и продолжили работы по ликвидации пожара.
Причина пожара выясняется.