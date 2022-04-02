ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (38-й день) | Киев готовится к еще более жестоким боям за Донбасс. Российские силовики разгоняют митинги в Украине и дома

- Новые ракетные обстрелы территории Украины — в Луганской области, Кривом Роге и Днепре, Полтаве и Кременчуге. В Днепропетровской области повреждена железная дорога, остановлено движение поездов. Погибших, к счастью, нет.

- В Энергодаре российские военные выстрелами и светошумовыми гранатами разогнали митинг в поддержку Украины. Ранены четыре человека.

- Генштаб ВСУ: армия РФ намерена окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Кроме того, по данным украинского командования, армия РФ будет продолжать удерживать отдельные рубежи в Киевской и Черниговской областях для сковывания действий украинских войск — вероятно, в районах вблизи от границы с Беларусью и Россией.

- Кадыров сообщил о начале штурма завода в Мариуполе. Глава Чечни не уточнил, о каком именно заводе идет речь, однако, судя по всему, он имел в виду ”Азовсталь”. Накануне он заявлял, что это предприятие стало ”последним местом, где укрываются бандиты”.

- Папа Римский Франциск рассматривает возможность поездки в Киев. Он резко осудил начатую Россией войну, не называя имен. "С самого востока Европы, с Востока, где впервые взошел свет, пришла тьма войны", — сказал он.

- Антивоенные акции прошли в 17 российских городах. Задержано более 200 человек. Среди задержанных, например, оказались мужчина, вышедший на одиночный пикет с колбасой ”МИРаторг” и молодая девушка, которая пела "Пусть всегда будет солнце".

- Минфин Украины: месяц боевых действий обходится стране в 10 миллиардов долларов. Это больше 5% довоенного ВВП.

- Литва первой в ЕС отказалась от российского газа. Литовское министерство энергетики заявило, что с начала апреля импорт российского газа полностью прекращен, а потребности страны покрываются за счет поставок сжиженного природного газа через морской терминал в Клайпеде.