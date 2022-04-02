Кылварт: не знаю, как увольнять человека за тот или иной флаг на аватарке

"Я не знаю, как увольнять человека, если он поставил на аватарку флаг той или иной страны. Если речь, конечно, не идет о запрещенной символике", — сказал Кылварт.

"При этом я считаю, что в силовых структурах не должно быть и речи о какой-то демократии — здесь нужно строго придерживаться официальной линии государства. Но любой другой человек должен иметь право на личное мнение. До тех пор, пока это не представляет угрозы для кого-то другого и не ущемляет права других людей, у человека должно оставаться право на свою точку зрения. Это и есть демократия", — подчеркнул Кылварт.