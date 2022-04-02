ГРАФИК | Смотрите, какие цены на электричество ожидают нас завтра

Средняя биржевая стоимость электроэнергии завтра будет держаться в пределах 80-90 евро за мегаватт-час. Самая низкая цена будет с 16:00 до 19:00 — от 48,55 до 68,66 евро за мегаватт-час, а самая высокая — с 21:00 до 22:00, она составит 158,31 евро за мегаватт-час.