02.04.2022, 17:20
ГРАФИК | Смотрите, какие цены на электричество ожидают нас завтра(11)
Foto: Argo Ingver
В воскресенье, 3 апреля, стоимость электроэнергии будет ниже, чем в предыдущие дни. По данным NordPool, cредняя биржевая цена завтра составит 88,67 евро за мегаватт-час.
Средняя биржевая стоимость электроэнергии завтра будет держаться в пределах 80-90 евро за мегаватт-час. Самая низкая цена будет с 16:00 до 19:00 — от 48,55 до 68,66 евро за мегаватт-час, а самая высокая — с 21:00 до 22:00, она составит 158,31 евро за мегаватт-час.
Напомним также, что 7 декабря средняя почасовая цена электроэнергии составляла 469,03 евро, а максимальная превышала тысячу евро.