Политолог: месяц я провел в Бердянске и видел, как оккупация выглядит изнутри

Delfi: В декабре 2021 года сидели мы в этой студии вместе с вами, Питером Залмаевым из Украины, Леонидом Гозманом из России и обсуждали вероятность вторжения России на территорию Украины. Вы карты показывали - расположение российских войск. Сейчас уже можно констатировать, что самые мрачные прогнозы сбылись. Стало ли для вас неожиданностью начало войны России с Украиной?

- Нет. Если вспомним ту дискуссию, то я был там один, кто говорил, что вполне возможна тотальная и война – с этими ракетными и авиационными обстрелами, бомбардировками. Всё это страшно. И тогда Леонид Гозман говорил, ну да, это была бы очень страшная ситуация.

Тогда я сказал, что нужно было вводить санкции типа иранских в отношении путинского режима, что нужно это было делать еще в апреле 2021 года, когда Дмитрий Козак, заместитель руководителя администрации президента России грозился, что Украина будет уничтожена как государство.

К сожалению, Запад не ввел тогда санкции типа иранских, а только сейчас очнулись.

Если бы это было сделано, я думаю, что, может быть, войны тоже было бы не избежать, но, наверное, очень много о жизни людей, в том числе, мирных людей можно было бы спасти, если бы санкции начали действовать намного раньше.

- Вас мы пригласили в эфир не только как политолога, но ещё и потому, что последние недели вы находились на территории Украины и, более того, - во временно оккупированном Бердянске. Ваше решение поехать в Украину возникло ещё до начала войны или когда война уже началась вы решили, что надо ехать и увидеть всё своими глазами?

- Решение поехать в Украину созрело до начала войны. Мои друзья в Украине немножко сомневались, поеду я или нет, потому что уже тучи очень сильно сгущались. Я сказал, что поеду, мне важно было поговорить с дипломатами разных стран – НАТО и Европейского союза – об ужесточении санкций, а также о поставках Украине вооружения для обороны, чтобы у Путина, путинского режима, было меньше желания наступать.