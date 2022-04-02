Многодетные семьи создали умное решение для семейного обслуживания в ресторанах

Развивающие наборы изготовлены благодаря творческим людям Эстонии, которые год назад в рамках мозгового штурма прислали Союзу многодетных семей идеи игрушек. Всего на конкурс поступило более десяти идей, из которых Союз выбрал четыре самые интересные.

«Не слишком приятно видеть, как все чаще дети или даже все члены за столиком в ресторане сидят, уткнувшись в телефоны. Поход в ресторан – это событие и возможность хорошо провести время вместе. Своими развивающими наборами мы хотим вдохновить семьи на час или два отключиться от остального мира и в большей степени находиться на месте со своими близкими», - сказал президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап.

Конкурс идей «Hariv Amps» является частью кампании «Дружелюбное к семьям предприятие общественного питания», в рамках которой Союза многодетных семей ежегодно составляет перечень дружелюбных к семьям ресторанов Эстонии. Если в прошлом году на получение соответствующего знака претендовали 39 кафе и ресторанов, то в этом году – уже 62 заведения общественного питания по всей стране.

«Развивающие игры также играют важную роль в семейном общепите. Повседневная деятельность ресторанов – не создание игр, а предоставление еды и дружелюбное обслуживание. Мы надеемся, что развивающие наборы смогут помочь заведениям общественного питания предоставлять семьям эту небольшую, но очень важную услугу», - добавил Ыунап.

«Hariv amps» состоит из четырех уникальных игр для всех членов семьи. В каждую игру можно играть разными способами, что делает их увлекательными даже при игре несколько раз. Авторами игр являются Анет Туурмаа, Марилийс Прууль и Марис Эйсер.