Два евро – не предел: что будет с ценами на топливо, отопление и свет?

”У них свой бизнес, они зарабатывают, сколько могут. Например, на сегодняшний день нет оправдания такому повышению цен, потому что они покупали нефть по фьючерсам, которые были ниже сегодняшней цены (10.03). А она в свою очередь упала после заявления арабов. Но это никого не интересует, — говорит экономист. — Плюс там еще цикл в два месяца, пока от даты продажи произведут нефтепродукты. Это отдельный бизнес”.

”Поскольку на сегодняшний день ОПЕК+ решил не увеличивать добычу нефти, а Россия вынуждена будет частично потерять продажи, будет некая несбалансированность спроса и предложения, это неизбежно. Это что касается нефти, — объясняет эксперт. — По газу ситуация немного другая. Зависимость от российского газа в Европе большая. Россияне грозятся закрыть заслонку. Сейчас можно сделать вывод, что, начиная готовиться к войне, они не заполняли хранилища. Поэтому возникла определенная боязнь дефицита газа в Европе, и цены полезли вверх. А газ тянет все энергетические цены за собой, в том числе и на электричество, что мы в начале зимы и наблюдали”.

”Уже сегодня существует набросок плана, который предполагает к началу следующей зимы обеспечить заполняемость хранилищ ЕС на 90%. Для этого будут выделены дополнительные деньги — примерно 200 млрд. Так что цены следующей зимой космическими не будут, но они будут все равно выше, потому что эти 200 млрд придется как-то возвращать, — говорит экономист. — Это по всей Европе. Но мы не можем говорить, что у нас такого не будет, хоть наша зависимость напрямую от газа намного меньше, чем у большинства европейских стран. Просто дело в том, что этот рынок цен очень отражается на нас. В общем, общий уровень цен на энергоносители будет выше, и мы должны быть к этому готовы”.