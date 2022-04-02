Два евро – не предел: что будет с ценами на топливо, отопление и свет?
Пару недель назад цена на бензин перешагнула психологически важный рубеж в два евро. И если еще недавно водителей возмущала слишком высокая цена 1,40 евро за литр, то теперь только одолевает страх — что же будет дальше. Не менее пугающей кажется и перспектива роста цен на коммунальные услуги, ведь январские счета еще свежи в памяти. Что ждет нас в будущем — разбиралась ”МК-Эстония”.
Две недели назад цены на местных АЗС поднялись выше двух евро. 95-й бензин с утра в среду стал стоить 2,039 евро/л, а дизель — 2,049. На иных заправках цифры были еще больше. Очевидно, что из-за того, что происходит в мире, снижения цен ждать не приходится. Но до какого предела они могут дорасти и могут ли быть перебои с поставками?
Эстония опаздывает с ценами
”Нефть марки Brent в настоящее время торгуется на уровне 126 долларов за баррель. По мнению некоторых аналитиков, в ближайшие дни уровень цен на нефть марки Brent может продолжить рост, — говорит директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti AS Раймо Вахтрик. — В связи с подорожанием сырой нефти на мировом рынке резко выросли и цены на готовую продукцию — наибольший прирост цен, на 15%, пришелся на дизельное топливо”.
Circle K, по словам Вахтрика, ориентируется на закупочные цены на моторное топливо, государственные налоги и местную конкуренцию при определении розничных цен на топливо.
”Исходя из роста цен на сырую нефть и готовую продукцию, мы, скорее всего, увидим рост розничных цен в ближайшие дни, — прогнозирует Раймо Вахтрик. — При сегодняшних закупочных ценах вполне обоснована розничная цена 95-й бензина — 2 евро/л. И, по всей вероятности, розничные цены могут существенно превысить лимит в 2 евро за литр. Стоимость дизельного и авиационного топлива выросла даже быстрее, чем бензина. А розничная цена дизельного топлива может стать выше бензина”.
Директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti AS поясняет, что многие нефтеперерабатывающие заводы хотят сократить использование российской нефти и заменить ее другими источниками. Это, в свою очередь, влияет на цену топлива, поскольку использование альтернативных поставщиков нефти означает сокращение складских запасов и удорожание поставок. Поэтому существенного снижения цен на топливо в ближайшее время не ожидается.
”В случае падения цен на мировом рынке Circle K готов немедленно снизить розничные. Но нужно понимать, что изменение цен обычно доходит до эстонского рынка с опозданием в 7–10 дней. В первую очередь это связано с запасами топлива на АЗС. К сожалению, это также означает, что рост закупочных цен еще не в полной мере отразился на розничных, — отмечает Раймо Вахтрик. — Circle K Eesti AS не занимается покупкой, посредничеством или продажей автомобильного бензина или дизельного топлива, произведенного в России или Беларуси”.
Весь автомобильный бензин и дизельное топливо, по словам Вахтрика, Circle K Eesti AS закупает непосредственно у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском союзе, и их поставки топлива не прерываются.
”Наш основной поставщик топлива, нефтеперерабатывающий завод Orlen в Литве, подтвердил, что начал закупать сырую нефть у Saudi Aramco. Наша команда по закупке топлива находится в ежедневном контакте с нефтеперерабатывающими заводами, и все поставки топлива в Эстонию и на станции Circle K осуществляются в соответствии с планом”, — добавляет Раймо Вахтрик.
Контракты выполняются
”Сегодня нет оснований сомневаться в надежности поставок топлива. Это важное обнадеживающее сообщение, которое прежде всего необходимо отметить в статье, — комментирует член правления AS Alexela Тармо Кярсна. — Что касается стоимости топлива, как ранее уже говорила Alexela, сегодня весь энергетический рынок по понятным причинам более непредсказуем, и, к сожалению, цена на нефть волатильна. Тенденция роста цен продолжается. И если стоимость нефти поднимется до 150 евро, бензин на эстонских заправках будет стоить 2–2,5 евро/л”.
Исполнительный директор Olerex Пирет Миллер говорит, что цена на дизельное топливо и бензин для автомобилей на мировом рынке находится на самом высоком уровне за последние десять лет.
”Это вызвано агрессией России в Украине, уже введенными и возможными дополнительными санкциями, а также посткоронавирусным ростом спроса, — поясняет исполнительный директор Olerex. — Остальное зависит от того, что решат великие мира сего. Есть вероятность, что цена снизится, когда соберется ОПЕК+, и если ведущие нефтяные страны увеличат добычу. Возвращение американской сланцевой нефти на рынок, внутриполитическое давление с целью снижения цен на топливо в США и старт экспорта иранской нефти также будут способствовать снижению цен”.
Пирет Миллер подтверждает, что топливо сегодня дорогое не только у нас, но и везде. Однако обеспеченность топливом хорошая, и все контракты на поставку выполняются.
”Будучи единственным крупным розничным продавцом топлива, Olerex также владеет крупным топливным терминалом в таллиннском порту Мууга, где есть запасы для клиентов и куда можно оперативно доставить дополнительное топливо, — отмечает Миллер. — Топливо, продающееся на АЗС Olerex, в основном поступает из Польши, с нефтеперерабатывающего завода Orlen, находящегося в Литве, в Мажейкяе”.
Хорошая новость для таллиннцев: несмотря на непростую ситуацию с ценами на топливо, в столице не собираются возвращать плату за проезд на ОТ.
”На сегодняшний день этот вопрос не обсуждался. В отличие от многих других самоуправлений и предприятия Elron город Таллинн не поднимал плату за проезд. Это политический приоритет Таллинна, — подчеркивает вице-мэр столицы Андрей Новиков. — Также у города нет договоренности относительно того, по достижении какого уровня следовало бы начать такую дискуссию”.
Компенсацию продлили
Те, у кого автомобилей нет, все равно ощущают на себе рост цен на нефть и газ — все дорожает стремительно. И хотя зима уже закончилось, у жителей Эстонии есть опасения, что большие счета вслед за ней нас не покинут.
Аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Кристьян Пунгас констатирует, что рынки сейчас столкнулись с высокой ценовой неопределенностью и волатильностью цен.
”В последние дни изменения были очень большими, и во времена высокой волатильности цены меняются не по дням, а по часам. Если в понедельник утром (7.03) цена на газ на европейской газовой бирже выросла более чем на 330 евро, то сейчас она упала на 200 евро (9.03). В то же время этот уровень цен почти вдвое выше довоенного”, — говорит Пунгас.
Он поясняет, что Евросоюз сильно зависит от импортируемых источников энергии, а его восточный сосед является крупным поставщиком газа, на долю которого приходится 35% от общего объема импорта.
”В результате возросшая неопределенность из-за войны по поводу продолжения поставок газа привела к резкому росту цен на европейском газовом рынке. Бытовым потребителям этот рост может начать передаваться уже в весенние месяцы”, — отмечает Кристьян Пунгас.
Поскольку цены на энергоносители остаются высокими, правительство несколько дней назад, по словам пресс-секретаря Министерства финансов Мярта Белкина, приняло решение продлить компенсацию за рост цен на энергоносители для семей со средним и низким доходом. Таким образом, можно будет также запросить компенсацию через местные органы власти для апрельских счетов за электроэнергию, газ и центральное отопление. До конца марта также будет действовать предельная мера цен на электроэнергию.
”Продолжающиеся боевые действия и введение жестких санкций в отношении восточного соседа означают, что цены на энергоносители продолжают расти, а доступность производственных ресурсов ухудшается, — комментирует Белкин. — Это также означает, что инфляция ускорится в ближайшие месяцы. В ответ Европейский союз также быстро разработал план замены российского газа другими источниками энергии. Цель — существенно снизить долю российского газа и возможность манипулирования ценами уже к осени”.
Советник по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Кадри Лаубе говорит, что на данный момент трудно предсказать, что дальше будет с ценами, потому что вторжение России в Украину быстро изменило международные энергетические рынки.
”На рынках много путаницы, и текущий высокий уровень цен отражает это. Если ситуация прояснится, включая возможные санкции, мы также будем лучше представлять, на каком уровне останутся цены, — заявляет Лаубе. — На данный момент неизвестно, какое решение примет Евросоюз в отношении импорта российского газа и нефтепродуктов — это решение также повлияет на цены. Из положительного — приближается весна. Это означает снижение спроса на электроэнергию и газ и увеличение производства возобновляемой энергии, что поможет снизить затраты. Потребителям также помогут государственные меры по снижению цен на энергоносители”.
Райво Варе: альтернативный способ есть
Эксперт в области экономики Райво Варе, говоря о ценах на бензин, отмечает, что цены могут стать и 3, и 4, и 4,5 евро/л, если дать волю топливным компаниям и если клиенты будут покупать топливо.
”У них свой бизнес, они зарабатывают, сколько могут. Например, на сегодняшний день нет оправдания такому повышению цен, потому что они покупали нефть по фьючерсам, которые были ниже сегодняшней цены (10.03). А она в свою очередь упала после заявления арабов. Но это никого не интересует, — говорит экономист. — Плюс там еще цикл в два месяца, пока от даты продажи произведут нефтепродукты. Это отдельный бизнес”.
Что касается общей картины, здесь Варе соглашается с тем, что общее подорожание происходит и будет происходить, а рост этих цен обусловлен тем, что происходит в мире.
”Поскольку на сегодняшний день ОПЕК+ решил не увеличивать добычу нефти, а Россия вынуждена будет частично потерять продажи, будет некая несбалансированность спроса и предложения, это неизбежно. Это что касается нефти, — объясняет эксперт. — По газу ситуация немного другая. Зависимость от российского газа в Европе большая. Россияне грозятся закрыть заслонку. Сейчас можно сделать вывод, что, начиная готовиться к войне, они не заполняли хранилища. Поэтому возникла определенная боязнь дефицита газа в Европе, и цены полезли вверх. А газ тянет все энергетические цены за собой, в том числе и на электричество, что мы в начале зимы и наблюдали”.
Этот процесс, по словам Райво Варе, будет продолжаться. И если ЕС не подготовится к следующей зиме, будет то же самое.
”Уже сегодня существует набросок плана, который предполагает к началу следующей зимы обеспечить заполняемость хранилищ ЕС на 90%. Для этого будут выделены дополнительные деньги — примерно 200 млрд. Так что цены следующей зимой космическими не будут, но они будут все равно выше, потому что эти 200 млрд придется как-то возвращать, — говорит экономист. — Это по всей Европе. Но мы не можем говорить, что у нас такого не будет, хоть наша зависимость напрямую от газа намного меньше, чем у большинства европейских стран. Просто дело в том, что этот рынок цен очень отражается на нас. В общем, общий уровень цен на энергоносители будет выше, и мы должны быть к этому готовы”.