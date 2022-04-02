EKRE и Isamaa раскритиковали законопроект о запрете враждебной символики
По мнению председателя EKRE Мартина Хельме и депутата Рийгикогу Урмаса Рейнсалу, правительство этим законопроектом также пытается принять требуемые Брюсселем поправки о запрете "языка вражды", и соглашаться на это не следует.
"На самом деле это закон о контроле над убеждениями и он всеобъемлющий. Он не касается только войны в Украине или российских символов. Он всеобъемлющий, и это в действительности означает, что они (правительство — ред.) снова представили нам закон о "языке вражды", т.е. закон о контроле над убеждениями и цензуре. Мы всегда были категорически против криминализации убеждений. И я бы еще отдельно отметил, что разжигание войны уже запрещено эстонскими законами, и за это можно наказывать даже в уголовном порядке. Точно так же и с разжиганием межнациональной вражды", — сказал Хельме.
Рейнсалу также раскритиковал законопроект, назвав его слишком неопределенным, из-за чего возникнут проблемы с его практической реализацией в соответствии с духом закона: "Представленный мной законопроект очень конкретный: использование символов, поддерживающих агрессию Российской Федерации против Украины, запрещается как проступок, а если оно привело к насилию или повлекло за собой риск насилия, то как преступление. Ясно и понятно, что мы понимаем [под этим букву] Z и георгиевскую ленту".