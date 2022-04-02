02.04.2022, 14:35
ФОТО и ВИДЕО DELFI | "Целые города стирают с лица земли": что сейчас происходит на востоке Украины
Корреспондент Delfi побывал в небольших украинских городах Северодонецке и Славянске на востоке Украины, рядом с которыми идут ожесточенные бои. Местные жители пытаются эвакуироваться, несмотря на почти ежеминутные взрывы и стрельбу.
"Нет смысла, надо уезжать, не за что больше держаться", — говорит Максим, который "едет в неизвестность".
"Мы месяц просидели в подвале. А когда попало во двор, решили уже больше не рисковать. Жили ведь мирно все, хотелось бы, чтобы и дальше так было", — рассказывает Елена.