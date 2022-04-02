ФОТО и ВИДЕО DELFI | "Целые города стирают с лица земли": что сейчас происходит на востоке Украины

"Нет смысла, надо уезжать, не за что больше держаться", — говорит Максим, который "едет в неизвестность".

"Мы месяц просидели в подвале. А когда попало во двор, решили уже больше не рисковать. Жили ведь мирно все, хотелось бы, чтобы и дальше так было", — рассказывает Елена.