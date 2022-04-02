02.04.2022, 13:40
ВИДЕО | В оккупированном Энергодаре жестко разогнали участников антироссийского митинга. В городе слышны выстрелы и взрывы
ФОТО: Scanpix, via REUTERS
Как сообщает телеграм-канал ”Енергодар”, оккупационные войска разогнали мирный митинг жителей Энергодара в Запорожской области.
Местные власти сообщают, что военные РФ массово задерживают участников митинга, выступавших против российской оккупации. Кроме того, в городе произошла серия громких взрывов, вероятно, были запущены светошумовые гранаты.