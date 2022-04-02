За рубежом
02.04.2022, 13:40

ВИДЕО | В оккупированном Энергодаре жестко разогнали участников антироссийского митинга. В городе слышны выстрелы и взрывы

 
ФОТО: Scanpix, via REUTERS

Как сообщает телеграм-канал ”Енергодар”, оккупационные войска разогнали мирный митинг жителей Энергодара в Запорожской области.

Местные власти сообщают, что военные РФ массово задерживают участников митинга, выступавших против российской оккупации. Кроме того, в городе произошла серия громких взрывов, вероятно, были запущены светошумовые гранаты.


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