Новости Эстонии
02.04.2022, 12:05

C 3 апреля в Эстонии отменяется требование носить маски

 
Foto: Taavi Sepp

С учетом снижения числа госпитализированных с коронавирусом и случаев заражения правительство приняло решение отменить требование ношения масок в общественных местах с 3 апреля, сообщает rusERR.

"Согласно принятому в четверг на совещании [правительственного] кабинета решению, мы действительно договорились, что как только мы выйдем на "желтый" уровень риска, то проведем заседание [правительства] по телефону, на котором [примем решение] об отмене обязательного ношения масок со следующего дня", - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

"Число новых зараженных коронавирусом и нагрузка на больницы демонстрируют очевидную тенденцию к снижению. Нам следует соблюдать все правила инфекционной безопасности и своевременно вакцинироваться, в том числе бустерной дозой, чтобы это так и осталось", - добавил Кийк.

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