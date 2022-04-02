C 3 апреля в Эстонии отменяется требование носить маски

"Согласно принятому в четверг на совещании [правительственного] кабинета решению, мы действительно договорились, что как только мы выйдем на "желтый" уровень риска, то проведем заседание [правительства] по телефону, на котором [примем решение] об отмене обязательного ношения масок со следующего дня", - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

"Число новых зараженных коронавирусом и нагрузка на больницы демонстрируют очевидную тенденцию к снижению. Нам следует соблюдать все правила инфекционной безопасности и своевременно вакцинироваться, в том числе бустерной дозой, чтобы это так и осталось", - добавил Кийк.

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