02.04.2022, 12:46
ГРАФИК | Вечером лучше посидеть без света: смотрите, сколько будет стоить электричество сегодня
Foto: Argo Ingver
В субботу, 2 апреля, биржевая цена на электроэнергию будет меньше, чем в предыдущие дни.
Как видно на графике (см. ниже), самым дешевым электричество будет около 15:00 (чуть более 25 евро за мегаватт-час), а самым дорогим — с 21:00 до 22:00 (более 200 евро), после чего снова начнет снижаться.
Напомним, что 7 декабря средняя почасовая цена электроэнергии составляла 469,03 евро, а максимальная превышала тысячу евро.