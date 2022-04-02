За сутки в Эстонии прибавилось 939 случаев заражения коронавирусом, трое пациентов с COVID-19 скончались

По состоянию на утро 2 апреля в больнице находятся 274 зараженных коронавирусом пациента. Из них 120 нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 68, или 56,7%, не вакцинированы и 52, или 43,3%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 0,8 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 2,8 невакцинированных человек в день.

За сутки в больницах открыли 32 новых истории болезни, из которых в 7 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 16,5 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло три человека: 68-летний мужчина, 74-летний мужчина и 90-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 2987 результатов теста, из которых 939 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 70 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 76 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 543 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 63. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 445 424 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,4%.

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