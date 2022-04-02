Глава МИД Литвы: пока у власти будет "путинистский режим", ситуация с безопасностью не изменится

"Когда мы говорим о новой реальности, следует точно называть, против кого мы боремся. И это не только Россия, (Владимир — ред.) Путин, война в Украине, то есть режим, который следует называть путинистским, а страну — путинистской Россией. И пока этот режим находится у власти, глобальная реальность будет иной", — сказал Ландсбергис на прошедшей в Таллинне встрече министров иностранных дел стран Балтии и Франции.