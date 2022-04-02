Бывший глава Генштаба Сил обороны вступил в Центристскую партию
Генерал-майор Неэме Вяли, который в прошлом возглавлял Генеральный штаб Сил обороны Эстонии, объяснил свое решение желанием вносить вносить вклад в развитие государственной обороны на политическом уровне, заявив, что его опыт и идеи в этой сфере могут быть полезными как Центристской партии, так и в целом при выработке политики в области безопасности, сообщает rusERR.
"Расходы на гособорону в последние годы заметно выросли. Важно обеспечить, чтобы эти ресурсы применялись правильно, а инвестиции были умными", — сказал Вяли, добавив, что нужно значительно увеличить инвестиции в персонал в сфере государственной обороны.
"Компетентность генерал-майора в сфере оборонной политики, несомненно, много даст [Центристской] партии как в развитии гособороны, так и в широком контексте государственной обороны", — сказал председатель центристов Юри Ратас.
Неэме Вяли возглавлял Генштаб Сил обороны в 2008-2011 годах, а затем пять лет был заместителем начальника Международного военного штаба в штаб-квартире НАТО. В 2017 и 2018 годах он консультировал стратегическое руководство НАТО по вопросам структурных реформ альянса и генсека организации Йенса Столтенберга по вопросу реформы штаб-квартиры НАТО. Неэме Вяли награжден орденом Орлиного креста IV степени и орденом Белого креста II и III степени Кайтселийта.