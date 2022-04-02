Бывший глава Генштаба Сил обороны вступил в Центристскую партию

Генерал-майор Неэме Вяли, который в прошлом возглавлял Генеральный штаб Сил обороны Эстонии, объяснил свое решение желанием вносить вносить вклад в развитие государственной обороны на политическом уровне, заявив, что его опыт и идеи в этой сфере могут быть полезными как Центристской партии, так и в целом при выработке политики в области безопасности, сообщает rusERR.