Российская армия под Киевом: ужасающие свидетельства военных преступлений

На нем отчетливо видно, что у застреленного мужчины были подняты руки — то есть он был готов сдаться или по меньшей мере безоружен — то есть фактически это было хладнокровное убийство.

Их смерть 7 марта зафиксировал украинский дрон, стоящий на вооружении отряда территориальной обороны Bugatti. Именно его бойцы предоставили видео, широко разошедшееся в мировых СМИ и вызвавшее волну всеобщего гнева.

Внутри машины (точнее, того, что от нее осталось) — обгоревшие останки женщины. Ее рот открыт: возможно, она кричала до последнего.

Возле машины — сильно обгоревшие останки. Настолько сильно, что по ним с трудом удается установить, что это мужчина. На безымянном пальце обручальное кольцо.

Впрочем, некоторые ответы уже получены. Как в случае с супружеской парой, застреленной российскими военными 7 марта: их тела никто не забрал, оставив разлагаться на месте смерти. Их поржавевший, изрешеченный шрапнелью автомобиль так и стоит у сгоревшей дотла автозаправки.

Сейчас здесь лишь тела погибших — и множество вопросов о том, как именно умерли эти люди.

Украинские военные, менявшие колесо на пепелище придорожного гаража, рассказали, что подошли к противнику примерно на 4 км, и после ожесточенного боя, продолжавшегося несколько дней, рано утром россияне отступили: отвели оставшихся людей и бронетехнику.

Повсюду следы боев и интенсивных обстрелов. Заправочные станции и отель, еще недавно известный своим роскошным СПА-комплексом и рестораном, лежат в руинах. Дорога усеяна воронками от снарядов.

Наша съемочная группа прибыла туда спустя всего 10 часов после того, как украинские военные вытеснили с шоссе россиян.

Тела лежат прямо там, где их оставила жизнь. Лишь двое мужчин одеты в форму украинской армии.

Опознаны лишь двое погибших — это местные жители, убитые при наступлении россиян. Личности остальных пока не установлены.

На участке Житомирского шоссе к западу от Киева — на отрезке длиной не более 200 метров — мы насчитали в общей сложности 13 трупов.

За прошедшие три недели Би-би-си удалось установить, что погибшие — супруги Максим и Ксения Иовенко. Они ехали в колонне из 10 автомобилей, направлявшейся по шоссе в Киев, спасаясь от преследования российской армии.

Проезжая про шоссе, они увидели на обочине российский танк. На кадрах с дрона отчетливо видно, что танк помечен буквой V — одним из символов российской военной кампании в Украине.

Остальные автомобили быстро развернулись и помчались в обратную сторону. Но машина Максима остановилась. Возможно потому, что в нее выстрелили.

Сразу после остановки Максим вышел из автомобиля с поднятыми руками. Через несколько секунд он был убит. Его жену Ксению застрелили в машине.

В автомобиле также находились шестилетний сын супругов и пожилая мама одного из друзей Максима. Они выжили и в итоге были отпущены российскими военными на свободу.

Обратно они пошли пешком — так их и нашли, прямо на дороге. Позднее женщина рассказала, что Максим кричал о том, что в машине ребенок, после чего последовал выстрел.

Отряд теробороны Bugatti сообщает, что пожилая женщина и мальчик находятся в безопасности, но чрезвычайно травмированы.

Внимание: видео содержит шокирующие кадры

Сейчас машина сильно обожжена, хотя на кадрах убийства Максима и Ксении огня не видно. По одной из версий, экипаж российского танка поджег ее вместе с телами, чтобы скрыть следы произошедшего.

Отряд Bugatti направил снятые дроном кадры правительству Украины, а копию — в центральный департамент полиции Лондона.

На протяжении еще нескольких сотен метров по обе стороны дороги — лишь сгоревшие автомобили и мертвые тела. Момент смерти этих людей не зафиксирован на пленку, никаких других свидетельств произошедшего тоже нет. Одна из наиболее очевидных версий следствия сводится к тому, что все они были убиты экипажем все того же танка — или другими российскими военными.