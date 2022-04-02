Коммуналку — по полной, налоги — вдвойне. Как власти Беларуси давят на эмигрантов

Белорусские власти не оставляют попыток воздействовать на покинувших страну белорусов и придумывают все новые меры давления. Причем речь идет не только о политических эмигрантах. Новые меры имеют, в том числе, экономический характер — режим решил ударить и по кошелькам эмигрантов. Например, покинувшие страну граждане, признанные "тунеядцами", теперь должны будут платить за коммуналку по полным тарифам. Учитывая, что политический кризис в Беларуси после президентских выборов 2020 года, а также война России в Украине породили массовую эмиграцию из страны, эта новая мера может задеть десятки тысяч человек.

Какие еще меры белорусских властей затронут покинувших страну белорусов?

Эмигрантов-"тунеядцев" заставят платить коммуналку по полной

30 марта Совет министров Беларуси принял постановление, которое вносит изменения в ряд документов, принятых для реализации "тунеядского" декрета №3 "О содействии занятости населения" — того самого акта, который в 2018 году вызвал акции протеста населения по всей стране. Первоначально с неработающих граждан (за некоторыми исключениями) взыскивали налог на иждивенчество, однако после протестов декрет изменили, и "тунеядцы" должны были платить за жилищно-коммунальные услуги (газ, отопление, горячая вода) по полным тарифам, если были собственниками жилья.

До введения новшества плата за некоторые виды услуг не взималась, если гражданин выехал из Беларуси на срок свыше 10 суток подряд, предварительно проинформировав об этом службы ЖКХ и имея уважительную причину отъезда. Однако теперь эта норма не будет распространяться на белорусов, которые не платят налоги на родине и выехали за рубеж с 1 марта 2022 года более чем на 30 дней подряд. Исключение — выезд на оздоровление и санаторно-курортное лечение.