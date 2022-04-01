Военный дневник
01.04.2022, 21:50

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (37-й день) | Армия РФ покидает населенные пункты в Киевской и Черниговской областях. Украина и Россия возобновили переговоры в онлайн-формате

 
Foto: Scanpix/Venemaa kaitseministeerium
Сегодня состоялись очередные российско-украинские переговоры в онлайн-формате, а российские военные покинули ЧАЭС и ее город-спутник Славутич.
  • С утра под Белгородом загорелась нефтебаза. Что именно произошло – ясно не до конца. Власти Белгородской области утверждают, что удары по нефтебазе нанесли украинские вертолеты, которые на малой высоте перелетели через границу России и Украины. Видео, на котором видны два вертолета, появлялись в соцсетях. В Киеве факт атаки не подтверждали и не опровергала
  • Украинские военные рассказали, что взяли под контроль населенные пункты на нескольких направлениях, в том числе, в Киевской и Черниговской области, после ухода противника
  • Сейм Латвии временно запретил выдавать вид на жительство гражданам России и Беларуси
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