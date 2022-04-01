01.04.2022, 21:50
ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (37-й день) | Армия РФ покидает населенные пункты в Киевской и Черниговской областях. Украина и Россия возобновили переговоры в онлайн-формате
Foto: Scanpix/Venemaa kaitseministeerium
Сегодня состоялись очередные российско-украинские переговоры в онлайн-формате, а российские военные покинули ЧАЭС и ее город-спутник Славутич.
- С утра под Белгородом загорелась нефтебаза. Что именно произошло – ясно не до конца. Власти Белгородской области утверждают, что удары по нефтебазе нанесли украинские вертолеты, которые на малой высоте перелетели через границу России и Украины. Видео, на котором видны два вертолета, появлялись в соцсетях. В Киеве факт атаки не подтверждали и не опровергала
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