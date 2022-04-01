Треть грузопотока Таллиннского порта составляют российские грузы. Будут ли сокращения?

"Это где-то около семи процентов оборота порта, потому что у нас также есть ряд других видов деятельности. Однако на объеме грузооборота это определенно сильно скажется", — сказал Вихман.

"У нас нет ни одной компании, которая платила бы нам из России или через российский банк. Все являются эстонскими компаниями, зарабатывают деньги в Эстонии и платят здесь. В этом смысле в данный момент банковские санкции не затрагивают ни нас, ни наших клиентов", — объяснил Вихман.

Коммерческий директор отметил, что в этом году порту, вероятно, не придется никого сокращать. Все сокращения были уже произведены во время коронакризиса.

По словам Вихмана, если будут введены дополнительные ограничения на товары, идущие из России, то в первую очередь это будет проблемой для арендаторов, т.е. терминалов, работающих в портах. Особенно для терминалов жидких грузов и удобрений. Они находятся в более сложной ситуации и вынуждены сокращать людей.