Полиция: людей с украинской символикой оскорбляли, им угрожали. Просим сообщать о таких случаях

"К счастью, таких инцидентов, когда портят имущество из-за поддерживающей Украину символики, не особенно много", — сказала начальник Ляэне-Харьюского отдела полиции Леа Бяренсон.

Тем не менее, она привела несколько примеров. Поступило два сообщения, когда ломали украинские флажки, прикрепленные к автомобилям. Сообщалось также о случае, когда на машине с украинскими номерами была оставлена оскорбительная надпись на английском языке. Был случай, когда проткнули шины у машины с украинскими номерами. Полицию информировали о случаях, когда в сети Facebook угрожали людям, к профилю которых добавлен флаг Украины.

Обязательно нужно сообщать в полицию

"Полиция реагирует на все подобные сообщение и просит пострадавших или свидетелей обязательно сообщать о таких инцидентах, — призвала Бяренсон. — Но прежде всего мы призываем всех людей проявить понимание и сохранять спокойствие. Нападки на какого-либо человека или его имущество неприемлемы ни по каким причинам".

Вчера мы сообщали об инциденте, случившемся в Мустамяэ, когда в окно квартиры, где был вывешен большой украинский флаг, был брошен камень.

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