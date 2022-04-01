Драка в Ляэне-Таллиннской центральной больнице: врач изрисовал символику Украины и получил за это по лицу. Полиция дала некоторые подробности

Согласно данным Delfi, один из работников больницы вывесил там символику в цветах флага Украины. Другой же сотрудник, один из врачей, изрисовал ее. После этого вывесивший символику работник ударил врача по лицу, на что пострадавший вызвал полицию.

По словам Попова, обоих коллег выслушают, чтобы оценить, возможно ли продолжить с ними трудовые отношения. Он добавил, что медиков в больнице и так не хватает, поэтому увольнение даже одного сотрудника может серьезно усложнить работу отделения.

"У каждого есть право на свои убеждения и мнения, пока это не вредит кому-либо другому. однако важно помнить, что больница — это не место для выражения своих убеждений, здесь не место для враждебности и политических дискуссий. Каждый работник должен уметь на рабочем месте отстраниться от своих личных взглядов. Мы здесь для того, чтобы помогать людям и лечить их", — прокомментировал Аркадий Попов.

На вопрос о том, были в больнице еще подобные инциденты, Попов напрямую не ответил.

Полиция подтверждает: инцидент имел место

Полиция подтвердила, что получила 30 марта вызов в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу, где 37-летняя старшая медсестра ударила 40-летнего врача, который изрисовал символику в виде украинского флага.

Врач вызвал полицию, которая пообщалась со сторонами конфликта и выяснила некоторые обстоятельства.

"Выяснилось, что мужчина, котого ударили, ранее удалил из висевшей рядом с дверью символики с цветами украинского флага полоску синего цвета", - сказала ведущий следователь группы по борьбе с преступлениеями против личности Ляэне-Харьюского отделения полиции Пилле Вилу.

"По каким причинам мужчина испортил символику и что он конкретно нарисовал будет выяснено в ходе дальнейшего расследования. В данный момент выясняется, была ли причина удара связана с повреждением символики или нет", - добавила она.

По некоторым сведениям врач нарисовал на символике в виде украинского флага тараканов, но Delfi не удалось получить подтверждения этой информации.