Первые результаты переписи населения будут опубликованы в начале июня

Позавчера, 30 марта, Совет по статистике обсудил текущее состояние переписи, вопросы публикации данных и предложения на будущее. Руководитель проекта переписи населения из Департамента статистики Лийна Осила отметила, что опросная часть переписи хоть и завершилась, в ближайшие месяцы продолжится сбор данных из различных государственных регистров.

”Перепись населения, начавшаяся в конце прошлого года, продолжится в виде сбора и анализа данных из регистров. Однако уже сегодня можно утверждать, что на базе регистров будут переписаны все жители Эстонии. Данные, полученные от добровольно заполнивших анкету 600 000 человек, также позволяют уверенно считать перепись удавшейся”, — подчеркнула руководитель проекта переписи.

В отличие от предыдущих переписей населения, на этот раз людям не пришлось заполнять длинную анкету, поскольку львиная доля данных поступает из более 30 различных баз данных. Сбор информации, который проводится сейчас и продлится до конца года, затрагивает самые разные сферы и включает использование данных как из регистров народонаселения и строений, так и регистров образования и трудовой деятельности. ”Обработка данных началась с проверки, все ли необходимые данные были получены, и насколько однозначно мы их понимаем. Кроме того, из полученных из регистров данных мы начали формировать необходимые признаки переписи”, — отметила Осила.