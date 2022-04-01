01.04.2022, 12:16
ВИДЕО | В ходе бомбардировки аэродрома Гостомеля был уничтожен самый большой в мире самолет. Больше таких нет
Аэродром в Киевской области подвергся массированному обстрелу в начале российского вторжения в Украину. В результате был уничтожен стоящий на аэродроме самый большой в мире самолет — ”Мрия”, существовавший в единственном экземпляре, пишет Медуза.
Видео проекта Babylon'13.
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