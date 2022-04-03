СПИСОК | Какие бытовые предметы чаще всего просят украинские беженцы?

Сейчас в социальных сетях от украинцев в топе два самых популярных запроса: поиск недорого жилья и благоустройство этого самого жилья. И если часто в квартирах есть мебель, то с другими предметами первой необходимости дела обстоят сложнее.

Один из самых популярных запросов в поиске — это чайник. Пожалуй, именно этот прибор ищут и отдают чаще всего.

Из бытовой техники востребован пылесос, а также телевизор. Реже просят кофеварки, блендер или кухонный комбайн. Есть в запросах и скалки для раскатки теста, терки, щетки для мытья окон.

Достаточно часто ищут и кухонную утварь: начиная от ложек и тарелок, заканчивая кастрюлями и сковородами. Желающих поделиться с беженцами таких необходимых предметов обихода находится много: из большого разнообразия можно выбрать даже желаемый цвет и форму. Люди отдают в том числе и новые сервизы и наборы.

Еще в запросах у переезжающих— постельное белье, подушки и одеяла для всей семьи. А также — полотенца и скатерти, чуть реже — шторы.

В последние дни все чаще просят чемоданы и сумки для переезда. Видя такой большой спрос, эстонцы сами все чаще стали предлагать такие вещи. Нужно отметить, что после вывешивания объявления чемоданы разбирают за считанные минуты.

В лидерах запросов также — телефоны и ноутбуки для занятий детей. Нужно отметить, что периодически появляются предложения от жителей Эстонии приобрести какому-нибудь ребенку новую технику.

В большом количестве жители Эстонии предлагают и одежду для взрослых и детей, а также игрушки на разный возраст.

Было объявление и вот с такой машиной: владелец искал детский сад, в котором сейчас украинские дети, чтобы отдать игрушку именно туда.

Предлагают жители Эстонии и редкие вещи, например, форму и инвентарь для занятий художественной гимнастикой. Такие предложения также быстро находят новых владельцев.

Но все же самое востребованное — это предметы каждодневного использования.

Беженцам можно получить помощь централизованно