СПИСОК | Какие бытовые предметы чаще всего просят украинские беженцы?
Что чаще всего необходимо украинским беженцам? И что предлагают им безвозмездно жители Эстонии? Подборка RusDelfi.
Сейчас в социальных сетях от украинцев в топе два самых популярных запроса: поиск недорого жилья и благоустройство этого самого жилья. И если часто в квартирах есть мебель, то с другими предметами первой необходимости дела обстоят сложнее.
Один из самых популярных запросов в поиске — это чайник. Пожалуй, именно этот прибор ищут и отдают чаще всего.
Из бытовой техники востребован пылесос, а также телевизор. Реже просят кофеварки, блендер или кухонный комбайн. Есть в запросах и скалки для раскатки теста, терки, щетки для мытья окон.
Достаточно часто ищут и кухонную утварь: начиная от ложек и тарелок, заканчивая кастрюлями и сковородами. Желающих поделиться с беженцами таких необходимых предметов обихода находится много: из большого разнообразия можно выбрать даже желаемый цвет и форму. Люди отдают в том числе и новые сервизы и наборы.
Еще в запросах у переезжающих— постельное белье, подушки и одеяла для всей семьи. А также — полотенца и скатерти, чуть реже — шторы.
В последние дни все чаще просят чемоданы и сумки для переезда. Видя такой большой спрос, эстонцы сами все чаще стали предлагать такие вещи. Нужно отметить, что после вывешивания объявления чемоданы разбирают за считанные минуты.
В лидерах запросов также — телефоны и ноутбуки для занятий детей. Нужно отметить, что периодически появляются предложения от жителей Эстонии приобрести какому-нибудь ребенку новую технику.
В большом количестве жители Эстонии предлагают и одежду для взрослых и детей, а также игрушки на разный возраст.
Было объявление и вот с такой машиной: владелец искал детский сад, в котором сейчас украинские дети, чтобы отдать игрушку именно туда.
Предлагают жители Эстонии и редкие вещи, например, форму и инвентарь для занятий художественной гимнастикой. Такие предложения также быстро находят новых владельцев.
Но все же самое востребованное — это предметы каждодневного использования.
Беженцам можно получить помощь централизованно
За бесплатной одеждой, школьными принадлежностями и игрушками можно обратиться в Центр повторного использования на Пунане, 50 (Ласнамяэ).
Центр можно посетить два раза в течение двух месяцев. Это сделано для того, чтобы дать возможность как можно большему числу прибывших в Таллинн беженцев получить необходимую на первое время одежду. Здесь предметы гардероба распределены по категориям, на каждого человека предусмотрено 3 предмета из каждой категории.
На каждого ребенка можно получить один комплект игрушек и один комплект школьных принадлежностей. Право бесплатного получения товаров в этом магазине подтверждается при помощи валидирования Единой карты (т.н. ”Зеленой карты”) на кассе с предъявлением удостоверяющего личность документа. В случае, если у военного беженца из Украины нет Единой карты, но он нуждается в помощи вещами на первое время, следует обратиться в Центр регистрации беженцев в Таллинне (Нийне, 2).