Криста Фишер: обязательное ношение масок могут отменить уже на следующей неделе

По словам Фишер, сложно назвать точный день, когда в Эстонии оранжевый уровень риска сменится на желтый, ведь снижение заболеваемости может и не продолжаться текущими темпами.

Она добавила, что в возрастной группе 20–24 замечен небольшой рост заболеваемости. Тем не менее, в других возрастных группах, в том числи и среди пожилого населения, заболеваемость продолжает снижаться. Снижение заоблеваемости среди пожилого населения особенно важно, так как это снизит нагрузку на больницы.

Фишер отметила, что для достижения желтого уровня риска, среднее число госпитализированных с COVID-19 за неделю должно составлять 30, сейчас же оно между 30 и 40.

Правительство объявило, что с желтым уровнем риска обязательное ношение масок будет отменено, однако сохранится рекомендация носить маски в помещениях с большим скоплением народа.

Фишер поддерживает рекомендацию продолжить носить маски в общественном транспорте и магазинах даже после отмены обязательного ношения.