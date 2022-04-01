Как должна реагировать школа, если ученик приходит на урок с выбритым символом Z на голове? Объясняет директор

Если ребенок приходит в школы с Z-символом в прическе или каким-либо другим провокационным или разжигающим вражду символом, например, на одежде или ранце, то сначала с ним надо поговорить и убедить его скрыть или убрать символ. Конечно же, школа сама не в праве браться за машинку для стрижки. При необходимости нужно поговорить с родителями ученика.

В каждой школе есть свои правила, в которых указано, что раздражающее и мешающее другим поведение не разрешено. Ношение провокационных символов попадает под действия, которые мешают другим ученикам и учителям.

Если ничего не помогает, то возможно отправить ученика домой, но тут есть определенные рамки. Это можно сделать лишь в гимназии, так как эта ступень обучения добровольная, а основная школа обязательна по закону, поэтому тут нельзя никого выставить за дверь из-за символа с буквой Z.

Недавно вышла новость о том, что родители воспитанника одного детского сада выбрили у него на голове символ Z. Как известно, детские сады также не обязательные, поэтому здесь у руководства есть больше свободы в принятии решения касательно того, стоит ли ребенку продолжать обучение в их заведении.

Певер отмечает, что в Таллиннской общей гимназии происходили подобные случаи с другой символикой. Пару лет назад один ученик основной школы сознательно пришел на уроки с логотипом Центристской партии. Конечно же, в этом нет ничего провокационного или разжигающего вражду. Однако это мешало другим, поэтому директор поговорил с ребенком и проблема была решена. Также иногда происходят спокойные беседы насчет неуместной одежды, которую молодежь носит время от времени.