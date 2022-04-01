Этой весной мосты Ласнамяэ вновь станут "зелёными"

”Озеленение мостов Ласнамяэ уже стало традицией, нынче мы делаем это уже третий год подряд. До сих пор обратная связь местных жителей исключительно позитивной. В этом году мы высадим растения на четырех мостах, причем для каждого из них будет создано свое оригинальное решение, а в некоторых случаях — добавлена городская мебель. Мы хотим, чтобы городское пространство в Ласнамяэ стало более удобным и зеленым, и озеленение мостов служит этой цели”, — прокомментировала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Для внесения разнообразия в облик построенных по типовому проекту мостов районная управа уже с 2020 года высаживает на них элементы озеленения. В предстоящий весенне-летний период озеленение появится на мостах Палласти, Линдакиви, Паэ и Саарепийга. Выбор более детального ландшафтного решения зависит от специфики конструкции моста.

При выборе растений и цветов действует принцип, что они должны быть в состоянии пережить возможное похолодание и при этом быть по-летнему воздушными и яркими. В этом году на мостах будут высажены многолетние растения, которые должны продержаться в течение нескольких лет. Первые посадки пройдут в апреле, а в ближайшие месяцы ”зелёными” постепенно станут все четыре моста.