Этой весной мосты Ласнамяэ вновь станут "зелёными"(1)
Весной-летом этого года на 4 мостах Лаагна теэ пройдут работы по озеленению, в результате чего мосты станут ”зелёными”. На мостах будут высажены многолетние растения, которые будут украшать городскую среду на протяжении нескольких лет.
”Озеленение мостов Ласнамяэ уже стало традицией, нынче мы делаем это уже третий год подряд. До сих пор обратная связь местных жителей исключительно позитивной. В этом году мы высадим растения на четырех мостах, причем для каждого из них будет создано свое оригинальное решение, а в некоторых случаях — добавлена городская мебель. Мы хотим, чтобы городское пространство в Ласнамяэ стало более удобным и зеленым, и озеленение мостов служит этой цели”, — прокомментировала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Для внесения разнообразия в облик построенных по типовому проекту мостов районная управа уже с 2020 года высаживает на них элементы озеленения. В предстоящий весенне-летний период озеленение появится на мостах Палласти, Линдакиви, Паэ и Саарепийга. Выбор более детального ландшафтного решения зависит от специфики конструкции моста.
При выборе растений и цветов действует принцип, что они должны быть в состоянии пережить возможное похолодание и при этом быть по-летнему воздушными и яркими. В этом году на мостах будут высажены многолетние растения, которые должны продержаться в течение нескольких лет. Первые посадки пройдут в апреле, а в ближайшие месяцы ”зелёными” постепенно станут все четыре моста.