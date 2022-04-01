Общая сумма страховых взносов в прошлом году составила 486 млн евро

По оценке исполнительного директора Союза страховых обществ Эстонии Марта Йессе, в прошлом году самыми актуальными темами были восстановление рынка страхования до уровня, предшествовавшего коронакризису, и завершение реформы накопительных пенсий.

”Общая сумма страховых взносов по страхованию ущерба впервые превысила 400 миллионов евро, за год увеличившись на четыре процента. Однако общая сумма возмещений, выплаченных за счет взносов, выросла сильнее — за год она увеличилась на 14 процентов”, — сказал Йессе и добавил, что за последние пять лет общая сумма выплаченных возмещений увеличилась на 30 процентов.

В 2021 году были совершены выплаты на общую сумму 355 миллионов евро, 244 миллиона евро из которых были потрачены на выплаты по страхованию ущерба и 112 миллионов евро — на выплаты по страхованию жизни.

По словам Йессе, в сфере страхования жизни произошли большие изменения. ”Преобразование системы накопительных пенсий было завершено, и многие люди, копившие пенсию, решили забрать свои пенсионные деньги. Если общая сумма страховых взносов возросла на два процента, то общая сумма выплат из-за совершения единовременных выплат вследствие проведения пенсионной реформы возросла на целых 77 процентов”, — объяснил Йессе.

Житель Эстонии совершил страховые взносы в среднем на сумму 366 евро, 300 евро из которых пришлись на страхование ущерба и 66 евро — на страхование жизни.

”Если взглянуть на структуру страховых услуг, то видно, что доля услуг по дорожному страхованию и страхованию каско продолжала уменьшаться, а доля остальных услуг — увеличиваться. Одним из воздействующих факторов было, разумеется, снижение стоимости дорожного страхования. Рост идет, прежде всего, за счет страхования жилья, медицинского страхования работодателя и новых страховых услуг, например, страхования устройства”, — отметил Йессе.

Доля страхового сектора во внутреннем валовом продукте (ВВП) Эстонии в прошлом году составила 1,6 процента.

ССОЭ — это специализированная организация, которая объединяет всех страховщиков, ведущих деятельность в Эстонии, развивает страхование и практику предотвращения ущербов, а также анализирует и публикует статистику страхования. ССОЭ организовывает разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.