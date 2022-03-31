ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (36-й день) | Москва готовится к новым штурмам, ООН собирается расследовать военные преступления еще до окончания войны

- Российские военные рассказали об уничтожении четырех украинских баз с топливом: в Днепропетровске, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске. Глава администрации Луганской области Сергей Гайдай выкладывал фото горящей нефтебазы в Лисичанске. По его словам, из-за обстрелов погибли как минимум двое;

- В Николаеве спасатели продолжают разбирать завалы местной областной администрации, которая была разрушена в результате удара 29 марта. Сообщается уже о 20 погибших;

- Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия на самом деле не отводит свои подразделения (Москва два дня назад заявила о частичном отводе войск на киевском и черниговском направлении), а готовится к перегруппировке для наступления на Донбассе. Минобороны Украины тоже считают, что сейчас Донбасс – это основная цель россиян;

- Совет по правам человека ООН назначил членов комиссии, которая займется расследованием военных преступлений в Украине. Ее глава – норвежец Эрик Месе, который возглавлял Международный трибунал по Руанде, расследовавший обстоятельства геноцида 1994, а также работал судьей в ЕСПЧ;

- Генпрокуратура Украины сообщила, что за время войны погибли 148 детей;

Президент Турции Реджеп Эрдоган говорит, что готов организовать встречу президентов России и Украины. Для начала он хочет сам поговорить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским;

- Ведущий ВГТРК Сергей Брилев, гражданин Великобритании, попал под британские санкции;

- В Кремле ответили на заявления американских властей о том, что окружение Путина якобы дезинформировало его о происходящем в Украине, из-за чего в его отношениях с военным руководством якобы появилась напряженность. По словам Дмитрия Пескова, такие заявления значат, что в Вашингтоне не понимают механизма принятия решений в Кремле;

- Сегодня должен заработать согласованный Россией и Украиной гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск. В осажденный город отправились 45 автобусов;

- По сообщениям многочисленных источников, в Беларуси замечены крупные передислокации войск.