Крупнейший российский оператор мобильной связи заблокировал поступающие из Эстонии звонки

По информации Elisa, при звонке в Россию клиент слышит запись автоответчика на английском, что соединение не удается и клиента просят связаться со службой поддержки. Данная ситуация имеет место при звонках с номеров, оформленных по договору, разговорных карт и настольных телефонов. Как сообщил представитель Elisa Eesti, фирма обратилась к MTS за разъяснением.