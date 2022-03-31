31.03.2022, 20:42
Крупнейший российский оператор мобильной связи заблокировал поступающие из Эстонии звонки
Foto: Anni Õnneleid
По информации Elisa, при звонке в Россию клиент слышит запись автоответчика на английском, что соединение не удается и клиента просят связаться со службой поддержки. Данная ситуация имеет место при звонках с номеров, оформленных по договору, разговорных карт и настольных телефонов. Как сообщил представитель Elisa Eesti, фирма обратилась к MTS за разъяснением.
По некоторой информации, блокировка произошла по требованию российских властей. Поэтому не исключено, что примеру MTS могут последовать и другие операторы.