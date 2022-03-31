Прибывший в Эстонию из России мужчина выдавал себя за украинского беженца

Через пару дней мужчина попытался по этому паспорту купить в таллиннском аэропорту билет на самолет, но поскольку внутренний украинский паспорт не является проездным документом, то ему билет не продали.

В конце марта в ходе дополнительной проверки мужчина признался полицейским, что у него имеется двойное гражданство и действующий российский паспорт. Выяснилось, что при пересечении российско-эстонской границы мужчина спрятал российский паспорт во внутреннюю подкладку куртки, по его словам, такую рекомендацию он получил на российской стороне от сотрудника ФСБ.

Полиция выписала мужчине предписание покинуть Эстонии с запретом на въезд в Шенгенскую зону на 5 лет и доставила его вчера вечером к российской границе.