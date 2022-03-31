Украинцев переселяют из таллиннских отелей. Куда дальше?

Алена, ее двое детей и мама приехали в Таллинн из Сум две недели назад. О выселении им сообщили за неделю. Как рассказывает украинка, всем людям предложили три направления: жилье в Тихеметса (на юге Эстонии, видимо, в бывшем школьном общежитии — прим. RusDelfi), в Копли (тот же адрес, что был у Александра) или в Мустамяэ. По словам женщины, если жить в Копли или в Мустамяэ, то коммунальные расходы и еду придется оплачивать самостоятельно, а в Тихеметса все обеспечивает государство. Алена и ее семья решили ехать именно туда.

Если у кого-то из украинцев есть родственники в Эстонии, логично отправиться к ним. Полицейские говорят, что если придется отправляться за пределы Таллинна, то государство поможет добраться по междугородним маршрутам.

Знают ли Украинцы, что с ними будет происходить дальше и куда их увезут? Обращаемся с этим вопросом к стоящему перед отелем постояльцу Александру. По его словам, никакой подробной информации о его будущем ему не сообщили. Сегодня их просто переселяют в другое место, там они переночуют, а на следующий день снова переезд — на этот раз на новое, но снова временное, место жительства. Что это за новое место и какие именно там условия, Александр не в курсе — он отыскиывает бумажку с адресом жилья в Копли без какой-либо дополнительной информации. Говорит, перед ним и его семьей стоит выбор — или жить там, где предлагает государство или самостоятельно искать квартиру и обеспечивать себе проживание. У него большая семья, трое детей. Никто из них не знает, сколько в новом месте комнат и как будет устроен быт.

Возле входа дежурят двое полицейских. У них уточняем, что происходит: “Украинцев выселяют, так?”. “Ну, “выселяют” — не совсем правильное слово. Переселяют, скорее”, — сообщают нам представители госструктур. Они также добавляют, что людям предоставляют выбор, что делать дальше, но под открытым небом точно никто не останется.

Обстановка в отеле Tallink спокойная, паники нет. Родители с детьми сидят в холле отеля на чемоданах. По холлу ходит человек с белым, как у священника, подворотником. Как нам поясняют, он там находится для того, чтобы предоставлять психологическую поддержку.

Украинка спрашивает у меня, знаю ли я, далеко ли оттуда до Таллинна (от старой нечаянной шутки почему-то не до смеха) и есть ли транспортное сообщение. “Нам надо будет всей семьей приехать в Таллинн для получения банковской карты”, — поясняет она.

Именно в Тихеметса должны отправиться припаркованные перед отелем автобусы. Заполняются они медленно, большинство беженцев все еще толпится в холле. “Кажется, большинство не очень хочет ехать в этом направлении”, — сообщает волонтер Роман. Как он нам объяснил, автобусы тронутся, когда будут более-менее заполнены.

Роман работает в полицейском участке и рассказывает, что прибыл на место к 10 утра. На месте из его отдела находится как минимум 8 волонтеров. Сначала ему дали задание обойти территорию вокруг отеля на всякий случай, но когда стало понятно, что никакой паники нет и все спокойно, он просто начал помогать внутри, отвечать на вопросы переселенцев и организовывать процесс посадки пассажиров в автобус. По словам волонтера, украинцы чаще всего спрашивают о том, что будет дальше, и как долго они смогут оставаться на новом месте жительства.

Понятно, что у людей есть страх перед будущим, который лишь подпитывается тем, что деталей их дальнейшей жизни никто точно не сообщает. Согласно официальной информации люди, бегущие от войны, смогут оставаться в новом жилье, которое обеспечивает государство, вплоть до четырех месяцев.

В отеле Dzingel: будем жить здесь, пока не найдем жилье

Большие волнения в отеле Dzingel, куда направляли первых прибывших беженцев из Украины, были еще вчера, 30 марта. Про это RusDelfi писал здесь

Мы пообщались с Анастасией, которая рассказала о том, что вместе с дочкой они останутся в отеле, куда их заселили как переселенцев из Украины, еще на месяц.

“Нам продлили!” — с радостью вздыхает она. “До конца апреля! Как в принципе и всем тем, кому не удались найти жилье”.

Женщина рассказывает, что в отеле представители специальных служб приходили к беженцам и предлагали вариант съема квартиры за 300 евро. “И сверху — залог 500 евро. Понятно, что ни у кого пока нет таких денег. Ведь вчера только многие получили банковские карты. И только сейчас можно начать оформлять выплаты на детей, идти на работу официально”, — рассказывает Анастасия.

Также, по словам украинки, в отеле останутся и те, кому не смогли помочь с социальным жильем.

“Я сама пыталась найти квартиру, бюджет для себя определила в 400 евро. Писала многим сообщения в фейсбуке, даже перевела на эстонский, чтобы было мне комфортно отвечать Но сразу указывала, что оплатить могу сейчас только первый месяц, а залог отдам сразу же, как получу первую зарплату. Но мои сообщения читали и игнорировали. Видимо, такой вариант арендодатели даже не рассматривают”, — вздыхает Анастасия.

Сейчас женщина надеется, что сможет накопить денег.

“Дочка наконец дождалась сада, сегодня первый день! Я побежала все дела доделывать, ведь весь этот месяц, считай, был потерян из-за сбора и оформления нужных документов. Слава Богу, все налаживается!”

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