ПОДКАСТ | Доктор наук: Эстония может обойтись без российского газа, а Германия — нет

Европейские и американские компании активно покидают российский рынок. После начала войны в Украине Запад ответил на российскую агрессию экономическими санкциями. Почти единственное, что осталось прежним — закупка энергоносителей. Ни Германия, ни Франция не готовы отказаться от российского угля, газа и нефти.

"Больше всего Европа закупает российского угля, — сказал эксперт Игорь Крупенский. — Почти половина импорта угля в Европу идет из России. В Эстонии мы не покупаем уголь, у нас есть сланец. Второе топливо — это газ. Примерно треть от общего количества поставок газа европейские страны покупают из России. В Эстонии 80-85% газа поступает из России. Третье — нефть, где-то четверть от всего объёма нефти в Европе идет из РФ".

"У нас есть возможность к новому отопительному сезону отказаться от российского газа. Можно купить плавучий терминал сжиженного газа. Например, у порта Палдиски может находиться специальный корабль с газом на борту. В правительстве сейчас обсуждают эту возможность. Один терминал сжиженного газа может предоставить 5 млрд кубометров газа, Эстонии нужно 0.5 млрд.

Наша компактность играет нам на руку. Помимо корабля с газом, который мы можем пригнать, у нас есть домашнее топливо — древесная щепа, сланец и сланцевое масло. Большие котельные можно реконструировать на сланцевое масло. Если говорить про цену, то ее прогнозировать сложно. Но рынок не позволит сильно влиять на цену и нельзя утверждать, что после отказа от российского газа мы станем платить в разы больше.

У нас есть полгода, чтобы хорошо поработать. На сегодняшний день прогнозы неплохие. Все в наших руках", — прокомментировал способность Эстонии справиться без российского газа Игорь Крупенский.

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2:05 Почему Эстония до сих пор в одной энергетической системе?

7:00 Насколько Европа зависит от российских энергоносителей?

8:30 Россия отключает газовый рубильник, что дальше?

15:51 Как справится Эстония? Надежда есть!

23:25 Как отреагирует рынок? Газ подорожает?