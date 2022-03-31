Правительство уточнило критерии, при которых в стране будет отменен масочный режим

”Мы не раз убеждались в том, насколько коварен и упорен этот вирус. Поэтому мы должны быть уверены в том, что для каждого смягчения мер предосторожности действительно настало время”, — сказала премьер-министр Кая Каллас.

”Ученый совет рекомендовал отказаться от обязанности носить маску после того, как мы достигнем желтого, то есть среднего уровня. И сегодня мы в правительстве договорились сделать именно так. Вероятно, что мы достигнем желтого уровня уже на следующей неделе. Но и тогда останется в силе рекомендация носить маску в многолюдных публичных помещениях и общественном транспорте, особенно когда речь идет о людях из группы риска. А до того я прошу всех быть осторожными и носить маску, а также вакцинироваться. Коронавирус никуда не делся и он по-прежнему заразен”, — добавила премьер-министр.

Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал, что распространение вируса сохраняет тенденцию к уменьшению, что позволяет смягчать меры предосторожности.

”Распространение коронавируса и нагрузка на больницы демонстрируют четкую тенденцию к снижению. Смягчение мер предосторожности в феврале и марте не привело к росту заболеваемости, поэтому мы может перейти к следующим шагам. Я считаю разумным заменить обязанность носить маску в помещениях соответствующей рекомендацией. Естественно, и дальше следует соблюдать меры инфекционного контроля и своевременно вакцинироваться”.

Помимо отказа от обязанности носить маску в публичных помещениях, по достижении среднего уровня риска станут рекомендуемыми также меры по дезинфекции и соблюдению дистанции.

Сегодня риск распространения коронавируса в Эстонии высокий, этому соответсвует оранжевый цвет в матрице риска. По состоянию на сегодняшнее утро среднее число заражений за семь дней составило 1139,4 человека, а число новых госпитализаций за тот же период составило 32,3. Для того, чтобы риск был снижен до желтого уровня, среднее число заразившихся должно быть менее 1500, а среднее число новых гоститализированных — менее 30.