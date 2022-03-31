Кийк: правительство постоянно ведет подготовку к новым волнам коронавируса

Самое главное — это вакцинация. Несмотря на то, что разъяснительная работа в свете военных событий стала менее интенсивной, целенаправленные действия продолжаются и люди вакцинируются как первыми, так и бустерными дозами. ”Сейчас этот ключ находится в руках тех людей, которые еще не привились, не защитили себя от этой тяжелой болезни. Здесь я по-прежнему призываю их сделать это”, — сказал министр. Он отметил, что сегодня в Эстонии широкий выбор вакцин и каждый может выбрать подходящую. По словам Кийка, нет ни одной адекватной причины, чтобы не вакцинироваться.