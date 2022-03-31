Кийк: правительство постоянно ведет подготовку к новым волнам коронавируса
Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал в интервью Delfi, что правительство постоянно ведет подготовку к новым волнам эпидемии коронавируса.
Самое главное — это вакцинация. Несмотря на то, что разъяснительная работа в свете военных событий стала менее интенсивной, целенаправленные действия продолжаются и люди вакцинируются как первыми, так и бустерными дозами. ”Сейчас этот ключ находится в руках тех людей, которые еще не привились, не защитили себя от этой тяжелой болезни. Здесь я по-прежнему призываю их сделать это”, — сказал министр. Он отметил, что сегодня в Эстонии широкий выбор вакцин и каждый может выбрать подходящую. По словам Кийка, нет ни одной адекватной причины, чтобы не вакцинироваться.
Согласно прогнозам, новая интенсивная волна ожидается в Эстонии осенью-зимой, в сезон вирусных заболеваний. Но реальность, по словам министра, такова, что из опыта прошлых лет можно предположить, что вспышка начнется раньше. Это зависит от того, когда появятся новые штаммы и мутации и насколько заразными они будут. ”Подготовка к новым волнам идет постоянно. Картографирование и улучшение возможностей лечения, приобретение средств индивидуальной защиты, вакцинация, а также разработка и приобретение новых лекарственных препаратов”, — перечислил министр.
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