ПРЯМО СЕЙЧАС | Отменят ли маски? Запретят ли георгиевскую ленту? Правительство рассказывает о новых решениях
Сегодня в пресс-конференции правительства участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр юстиции Марис Лаури.
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Много тем, но все они перекликаются с происходящим в Украине, начала Каллас.
Тема, которая волнует многих жителей Эстонии, вне зависимости от родного языка: что будет с символикой Путина и празднованием 9 мая? Все понимают, что в этом году этот праздник будет проходить в новых условиях. Велика вероятность провокаций. ООН провозгласила 8-9 мая днями памяти, в который мы чтим память жертв всех войн, в том числе войны в Украине. Также 9 мая — День Европы. 9 мая никто не будет запрещать возлагать цветы и отдавать дань погибшим, но запрещены провокации, военная пропаганда и разжигание ненависти. В этом году нет причин отмечать 9 мая массовыми мероприятиями и шествиями, это может рассматриваться как провокация.
Важно продолжать работу над антироссийскими санкциями. Сейчас прогнозировать влияние на экономику Эстонии трудно, поскольку все зависит от хода войны и последствий санкций. ”Ясно одно: цена свободы высока, но она никак не сравнима с тем, что сейчас переживают украинцы”, — сказала Каллас.
Танель Кийк отметил, что следует крайне осторожно относиться к тому, что говорит путинский режим, в том числе относительно отвода войск. Эстония должна продолжать поддерживать Украину. 9 мая следует сохранять трезвый рассудок. Одно дело — дань памяти, другое — провокации и поддержка агрессии. Напряжение в обществе есть, этого не скрыть. Рекомендуется не поддаваться на провокации и не участвовать в общественных мероприятиях, при необходимости отметив этот день дома в кругу близких.
Марис Лаури сообщила, что страны ЕС собирают доказательства военных преступлений в Украине. В Эстонии начаты процессуальные действия под руководством КаПо. Военные беженцы могут рассказать о том, что происходило. По словам министра, в том, чтобы чтить память погибших, нет ничего плохого, более того — это и надо делать. Однако различным символам, поддерживающим агрессию, здесь не место. Прямая поддержка агрессии неприемлема и будет наказываться по закону, соответствующие поправки будут скоро приняты. Какие именно символы запрещены, законом не устанавливаться, поскольку важен именно контекст использования. Например, на театральной сцене символ не является агрессией, но если человек приходит с плакатом с изображением символа, например, к месту размещения беженцев, то это уже будет считаться актом агрессии.
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