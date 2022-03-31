31.03.2022, 11:55
ПРЯМО СЕЙЧАС | Отменят ли маски? Правительство рассказывает о новых решениях
синхронный перевод на русский язык!
Сегодня в пресс-конференции правительства участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр юстиции Марис Лаури.
Смотрите прямую трансляцию с синхронным переводом на русский язык!
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