31.03.2022, 11:36
ФОТО | Пьяный водитель на Opel врезался в фонарь и забор, после чего сбежал
Вчера около 23:30 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Леола и Нурме в Вильянди произошла авария: водитель Opel въехал в фонарный столб и забор дома.
Сам водитель с места происшествия скрылся, оставив транспортное средство.
Через какое-то время полиция задержала мужчину, который, скорее всего, и управлял автомобилем. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Своей вины задержанный не признал.
Полиция начала делопроизводство, в ходе которого будут проверены записи с камер видеонаблюдения и опрошены свидетели. Если кто-то видел, как произошла авария, его просят обратиться в полицию Вильянди.