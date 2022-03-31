ЧП и криминал
31.03.2022, 11:36

ФОТО | Пьяный водитель на Opel врезался в фонарь и забор, после чего сбежал

 

Вчера около 23:30 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Леола и Нурме в Вильянди произошла авария: водитель Opel въехал в фонарный столб и забор дома.

Сам водитель с места происшествия скрылся, оставив транспортное средство.

Через какое-то время полиция задержала мужчину, который, скорее всего, и управлял автомобилем. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Своей вины задержанный не признал.

Полиция начала делопроизводство, в ходе которого будут проверены записи с камер видеонаблюдения и опрошены свидетели. Если кто-то видел, как произошла авария, его просят обратиться в полицию Вильянди.

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