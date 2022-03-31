31.03.2022, 10:53
В эстонских магазинах появился сыр ”украинский”. Это не замена ”русскому”
ФОТО: Estover, Facebook
В социальных сетях распространяется фотография сыра под названием ”Ukraina juust”. Поскольку упаковка очень похожа на упаковку сыра ”Vene”, пользователи предположили, что речь идет о смене названия товара. Производитель же объяснил, что это разный вид товара.
”Спешим сообщить, что сыр ”Ukraina” не является тем же типом сыра, который выпускается под брендом ”Vene”. Сыр ”Vene” — это жирный сычужный сыр типа тильзитер. Кроме того бренд сыра ”Vene” никуда не исчез с рынка и остается в магазинах. Сыр ”Ukraina” — это классический полутвердый сычужный сыр типа Эдам", — написали представители Estover OÜ в социальных сетях.
Согласно информации на сайте фирмы, сыр "Urkaina" был произведен в рамках специальной кампании. С каждого проданного килограмма производитель жертвует 0,10€ в поддержку Украины.
Кампания началась 25 марта. Сколько она продлится, пока неясно.