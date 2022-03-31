В эстонских магазинах появился сыр ”украинский”. Это не замена ”русскому”

”Спешим сообщить, что сыр ”Ukraina” не является тем же типом сыра, который выпускается под брендом ”Vene”. Сыр ”Vene” — это жирный сычужный сыр типа тильзитер. Кроме того бренд сыра ”Vene” никуда не исчез с рынка и остается в магазинах. Сыр ”Ukraina” — это классический полутвердый сычужный сыр типа Эдам", — написали представители Estover OÜ в социальных сетях.