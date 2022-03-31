Тренды секс-игрушек 2022: помпы, куклы, экопродукция и множество сюрпризов

Теперь, когда люди вырвались из четырех стен, пожалуй, самое время обновить ассортимент домашних игрушек. Чтобы жизнь не стала скучной, время от времени стоит заглядывать в какой-нибудь интернет-магазин и делать подарок как себе, так и своему партнеру!

Мужчины покупают все больше продукции, чтобы совершенствоваться



Посещение секс-шопа или интернет-магазина уже давно не означает исключительно покупку вибратора для женщины. Для мужчин там тоже есть много интересного. Например, помпы для пениса и различные аппараты для увеличения пениса в последние пару лет вошли в число самых продаваемых в очень многих интернет-магазинах.

И в интернет-магазине Wildberry продажи помп для пениса — растущий тренд и интерес к ним не ослабевает. Почему?

Помпу для пениса хорошо использовать для увеличения кровоснабжения полового члена, что хорошо влияет на чувствительность и способствует увеличению удовольствия.

Многие пары также наслаждаются временно увеличившимся объемом пениса.

Помпа для пениса также является отличным вспомогательным средством для решения проблем с эрекцией. Если есть проблемы с достижением или поддержанием эрекции, то помпа обеспечивает необходимое кровоснабжение полового члена, и использование эректильного кольца помогает крови оставаться в пенисе, что необходимо для обеспечения функции эрекции.

Хотя многие производители обещают и рекламируют, что помпа для пениса стабильно увеличивает размер пениса, к сожалению, это не так! Для достижения более стойких результатов рекомендуем ознакомиться с устройствами для растягивания пениса — это самый быстрый способ для этого. Первые заметные результаты будут достигнуты уже через несколько месяцев!

Вновь открытое старое: секс-куклы снова набирают популярность

В мужской топ-3 товаров вновь вошла удивительная секс-кукла, о которой уже давно забыли. Возможно, возрождению этого тренда способствовало то время, когда были закрыты ночные клубы, и многим стало сложнее найти реального партнера.