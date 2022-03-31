Тренды секс-игрушек 2022: помпы, куклы, экопродукция и множество сюрпризов
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Какие секс-товары в этом году особенно популярны? В этом перечне много интересного, в том числе вновь открытого старого. Интернет-магазин секс-игрушек Wildberry.ee составил список самых популярных на данный момент игрушек, которые привнесут изрядную дозу пикантности в каждую спальню. Псс! Хороший секс снижает стресс!
Теперь, когда люди вырвались из четырех стен, пожалуй, самое время обновить ассортимент домашних игрушек. Чтобы жизнь не стала скучной, время от времени стоит заглядывать в какой-нибудь интернет-магазин и делать подарок как себе, так и своему партнеру!
Мужчины покупают все больше продукции, чтобы совершенствоваться
Посещение секс-шопа или интернет-магазина уже давно не означает исключительно покупку вибратора для женщины. Для мужчин там тоже есть много интересного. Например, помпы для пениса и различные аппараты для увеличения пениса в последние пару лет вошли в число самых продаваемых в очень многих интернет-магазинах.
И в интернет-магазине Wildberry продажи помп для пениса — растущий тренд и интерес к ним не ослабевает. Почему?
Помпу для пениса хорошо использовать для увеличения кровоснабжения полового члена, что хорошо влияет на чувствительность и способствует увеличению удовольствия.
Многие пары также наслаждаются временно увеличившимся объемом пениса.
Помпа для пениса также является отличным вспомогательным средством для решения проблем с эрекцией. Если есть проблемы с достижением или поддержанием эрекции, то помпа обеспечивает необходимое кровоснабжение полового члена, и использование эректильного кольца помогает крови оставаться в пенисе, что необходимо для обеспечения функции эрекции.
Хотя многие производители обещают и рекламируют, что помпа для пениса стабильно увеличивает размер пениса, к сожалению, это не так! Для достижения более стойких результатов рекомендуем ознакомиться с устройствами для растягивания пениса — это самый быстрый способ для этого. Первые заметные результаты будут достигнуты уже через несколько месяцев!
Вновь открытое старое: секс-куклы снова набирают популярность
В мужской топ-3 товаров вновь вошла удивительная секс-кукла, о которой уже давно забыли. Возможно, возрождению этого тренда способствовало то время, когда были закрыты ночные клубы, и многим стало сложнее найти реального партнера.
Хотя не только! Секс-кукла предлагает безопасную остроту ощущений и парам, тем более что секс-куклы выглядят все более реалистично. Проверьте это ЗДЕСЬ и спросите себя, могла бы такая белокурая красотка время от времени быть гостьей и в вашей спальне?
Разумеется, из списка популярной продукции никуда не делись и различные так называемые ”части тела”. Почему? Потому что это cекс-машины, которые никогда не отказывают.
Самоудовлетворение — вместе или в одиночку?
Если женщины обычно быстро находят в секс-шопе необходимые принадлежности для самоудовлетворения, то многие мужчины даже не подозревают, что для них там тоже есть много интересного. Однако в последнее время и мужчины все же стали более осознанными и смелыми и заказывают себе домой все больше мастурбаторов, чтобы качественное время для себя было действительно качественным.
Однако продукцию для самоудовлетворения как для женщин, так и для мужчин не обязательно использовать в одиночку — можно попробовать и вместе. Именно поэтому на рынке представлены вибраторы и стимуляторы клитора, которые созданы для совместных открытий. Некоторые из них работают с помощью звуковых волн, заставляя дрожать все тело, другими можно управлять прямо с телефона.
Эколубриканты — выбор номер один для осознанного пользователя
Два самых популярных лубриканта в интернет-магазине Wildberry, верите ли — эколубриканты! Это показывает, что пользователи все больше начинают ценить средства на водной основе, содержащие натуральные ингредиенты. Их преимущество в том, что в них нет синтетических отдушек и красителей, и рН эколубрикантов оптимизирован — приближен к рН кожи. Natural Lubricant — одно из лучших 100 % натуральных средств, не липкое, создает мягкое и хорошее ощущение при использовании, обязательно дерматологически протестировано.
Второй, который покупают все больше, — натуральный лубрикант на водной основе Cobeco Kanepiõli Libesti, изготовленный из масла семян конопляного и богатый натуральными увлажнителями и жирными кислотами.
Поиграем сегодня?
Также все больше ощущается интерес к различным сексуальным играм, они становятся лучшим решением для длинных эмоциональных вечеров. Это игры, которые поддерживают здоровые отношения в любой паре и могут разжечь даже годами тлевшее пламя страсти. Топ-4 игр Wildberry.ee:
- Сексуально обогащающая игра Master and Slave.
- Комплект игральных карт ”Веселая Камасутра”, в который входит 50 различных поз для секса.
- Эротическая настольная игра ”Малина”.
- Очень горячая и эротическая настольная игра Fuckme для пар, которые любят экспериментировать!
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