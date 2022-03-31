За сутки в Эстонии прибавилось 1165 случаев заражения коронавирусом, умерли восемь человек

По состоянию на утро 31 марта в больнице находятся 306 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 145 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 82, или 56,5%, не вакцинированы и 63, или 43,5%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 0,8 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 2,9 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 37 новых историй болезни, из которых в 16 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 18,7 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло восемь зараженных коронавирусом, из которых четверо не были вакцинированы: 62-летний мужчина, 70-летняя женщина, 73-летний мужчина, 76-летний мужчина, 84-летняя женщина, 87-летний мужчина, 91-летние мужчина и женщина.

За последние сутки проанализировали 3 625 результатов теста, из которых 1 165 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 80 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 84 невакцинированных человека в день.

За сутки ввели 561 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 57. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 444 511 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,4%.

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