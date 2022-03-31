Украина ведет переговоры со странами Балтии о закрытии границ c Россией и Беларусью

"Мы (украинская сторона — ИФ) проводим переговоры с Министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы всё же были полностью закрыть границы (между Польшей и Беларусью — ИФ). Даже если решение не будет принято на уровне ЕС", — рассказал Дещица в эфире национального телемарафона.

Также он сообщил, что Украина обратилась в Литву, Латвию и Эстонию, "чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с РФ и Беларусью".

"Я думаю, что это решение (о закрытии границ — ИФ) будет принято. Тогда не придется ждать ЕС, и мы заблокируем полностью любые доставки в РФ”, — отметил Дещица.