Во дворах Ласнамяэ ликвидируют старые металлические конструкции

”В нашем районе ежегодно появляются новые современные детские площадки, но в некоторых дворах ещё остались старые ржавые элементы, которые представляют опасность для детей. Мы намерены их демонтировать, и именно по этой причине просим местных жителей сообщить нам их координаты”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Демонтажу и утилизации подлежат устаревшие и опасные элементы детских площадок, лазалки, сушилки и прочее. Свои предложения о демонтаже амортизированных и опасных конструкций можно присылать с указанием точного адреса и фотографией до 4 апреля 2022 года на электронную почту danel.suurtamm@tallinnlv.ee.

Точный перечень подлежащих ликвидации объектов будет зависеть от количества поступивших предложений. Элементы будут ликвидированы в течение этого года. Перед началом демонтажа старых металлоконструкций все работы согласовываются с собственником земли, то есть в большинстве случаев с квартирным товариществом. Демонтажные работы осуществляются по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.