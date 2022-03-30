Украинских военных беженцев начнут расселять из отелей Таллинна по всей Эстонии

"Наш главный приоритет - разместить семьи, чтобы они получили подходящую жилплощадь, чтобы семьи могли остаться вместе и никто не отделился и чтобы условия их проживания были человеческими. Мы также учитываем тот факт, что если человек нашёл работу в Таллинне, то мы делаем всё возможное, чтобы он остался именно здесь", - заверил глава кризисного штаба Департамента соцстрахования Яко Салла.

Важно отметить, что предварительно им покажут места, куда они направятся жить, чтобы у них была возможность отказаться от предложенного варианта.

В союзе отелей отметили, что если по каким-то причинам беженцы не смогут выселиться до 1 апреля, то на улице никто не останется, однако их могут переселить в другие отели.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.