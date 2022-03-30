Российская кинозвезда Кирилл Кяро и режиссер Андрес Пуустусмаа расскажут молодежи Ида-Вирумаа о войне и России
Звезда российского кино уроженец Эстонии Кирилл Кяро и долгое время живущий в Москве режиссер Андрес Пуустусмаа проведут завтра в Ида-Вирумаа встречи со школьниками и другими местными жителями, в ходе которых расскажут им о России.
Поездка начнется завтра в Кохтла-Ярвеской гимназии, вторая встреча пройдет этим же вечером в Нарвском колледже. В Кохтла-Ярве мероприятие будет на эстонском языке, в Нарве — на русском.
По словам мэра Нарвы Катри Райк, предложение о проведении встреч сделал Пуустусмаа, к которому присоединился и Кяро.
"Кяро популярен среди молодежи, почти как nublu!", — сказала Райк.
Готова ли мэр Нарвы к возможным провокациям в связи с завтрашним мероприятием? "В Нарве о них речи не идет. Город совершенно спокоен", — уверенно ответила Райк и добавила, что в городе она не видела ни одной буквы Z или георгиевской ленточки. Правда, в социальных сетях по поводу начатой Россией войны идут острые дискуссии.
Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур сказал, что не видит возможностей для каких-то конфликтов в связи с завтрашним мероприятием. Напряженности в школе не ощущается. Он также добавил, что перед школой развевается украинский флаг.
Завтрашняя встреча задумана как мероприятие прежде всего для коллектива школы, но на встречу, видимо, придут и некоторые заинтересованные родители.