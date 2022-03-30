Что будет с пожертвованими Украине? Неясную ситуацию с собранными в Эстонии деньгами комментируют представители Красного Креста двух стран

По состоянию на понедельник, 28 марта, жители и юридические лица Эстонии пожертвовали Красному Кресту Украины сумму в 4,75 млн евро. 2 миллиона из этих денег по просьбе украинского Красного Креста уже переведены Международному комитету Красного Креста (МККК). Однако транш в 2,75 миллионов все еще ожидает своего перевода.

Руководитель эстонского Красного Креста Арви Перв сказал, что они очень тесно сотрудничают со своими украинскими коллегами. "В наших интересах, чтобы в ситуации, когда помощь критически важна, пожертвования получили те, кто в них больше всего нуждаются. Сегодня с утра мы сообщили первому секретарю украинского Красного Креста о нашей озабоченности в связи с пожертвованиями жителей Эстонии".

Ситуацию прокомментировал и первый секретарь украинского Красного Креста Максим Доценко: "Мы очень ценим всестороннюю и всеобъемлющую помощь наших партнеров и обсуждаем сейчас с правительством Украины, как огранизовать долгосрочную помощь на государственном уровне. Мы понимаем то давление, с которым вы сейчас столкнулись".

"Мы заверяем, что собранные пожертвования дойдут до жителей Украины", - добавил Арви Перв.

Охваченная войной Украина недовольна действиями Международного комитета Красного креста, который за месяц боевых действий не смог оказать действенную помощь стране. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что МККК собрала десятки, если не сотни миллионов евро, но в реальную помощь конвертирована лишь ее мизерная часть.



За время конфликта в Украину с населением в 35 миллионов человек МККК сумел отправить лишь около 500 тонн помощи и увеличить штат всего на 140 человек к уже имеющимся 500. И это в ситуации, когда организация получает огромные ежедневные пожертвования из многих стран мира. Украину также возмутил недавний визит главы МККК Петера Маурера в Ростов-на-Дону, где он встретился с Сергеем Лавровым и предложил открыть отдельный офис организации.